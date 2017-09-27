В Казани освободили из СИЗО еще двух сотрудников «ТФБ - Финанс»

Руководитель отдела клиентского сервиса "ТФБ-Финанс" Рустам Тимербаев и начальник управления активных операций Илнар Абдульманов, которые занимали в Татфондбанке аналогичные должности, отпущены на свободу из СИЗО. Об этом ProKazan.ru сообщили в Следственном комитете.

Решение было принято из-за того, что основной объем следственных действий с их участием проделан.

Накануне с той же формулировкой стало известно об освобождении директора инвесткомпании "ТФБ Финанс" Тимура Вальшина.

3 февраля полиция возбудила уголовное дело по статье "мошенничество, совершенное в особо крупном размере" после более чем 100 заявлений, полученных от клиентов "ТФБ Финанс", которые перевели средства из Татфондбанка в инвесткомпанию.