В Казани спасли подростка, который сидел на краю балкона

В Советском районе Казани накануне днем спасли подростка, который сидел на краю балкона и чуть не выпал, об этом сообщает телеканал "Татарстан 24".

По словам очевидцев, подросток, сидя на карнизе балкона, угрожал спрыгнуть вниз. На место происшествия приехали спасатели, однако их помощь не понадобилась - кто-то из квартиры затащил парня обратно в квартиру.

Предварительно, он не пострадал.