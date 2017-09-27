В Татарстане вандалы украли ногу у памятника писателю Ярославу Гашеку

В Бугульме у памятника чешскому писателю Ярославу Гашеку украли ногу, об этом сообщает «Бугульминская газета».

Скульптура была установлена в городе на улице Гашека в конце лета, став популярной среди горожан.

Сейчас идет розыск вандалов.

Кстати



Ярослав Гашек оказался в России в 1915 году, во время Первой мировой войны, когда был взят в плен частями русской армии. Он содержался под Киевом, а затем был переправлен на территорию современной Cамарской области. Через некоторое время Гашек вступил в Чехословацкий легион, воевавший на стороне Антанты, а после сепаратного мира между Германией и Россией стал членом коммунистической партии. В 1918 году он оборонял Самару от белогвардейцев, командуя чешско-сербским отрядом Красной армии.



В 1920 году по окончании гражданской войны Гашек купил себе дом в Иркутске, однако вскоре вернулся в Прагу, чтобы участвовать в строительстве советской республики Чехословакия. В 1923 году писатель скончался в возрасте 39 лет.