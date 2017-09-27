На строительство нового некрополя под Казанью потратят свыше четверти млрд рублей

Мест в некрополе городу хватит на 30 лет с учетом прироста населения города

На строительство нового погребального комплекса Казани в Пестречинском районе из бюджета РТ потратят 262 млн рублей, такие данные содержатся в тендере на сайте госзакупок.

Некрополь площадью 866 га будет находиться у 824 километра федеральной трассы М7. Некрополь, как отмечается, будет с самой современной инфраструктурой.

В состав некрополя войдут два общественных кладбища, на которые планируется потратить 169,4 млн рублей. Еще 92,5 млн рублей потребуется на организацию подъездов к кладбищам и двух парковочных зон на 271 и 322 места.

Два земельных участка некрополя планируется включить в состав Казани, мест в некрополе городу хватит на 30 лет с учетом прироста населения города.



Строительство некрополя планируется завершить до 15 июня 2018 года.

Кстати



Некрополь — большое кладбище, расположенное на окраине древних городов, с гробницами и каменными надгробиями. Некрополем также обычно называли могильник или место большого количества захоронений.