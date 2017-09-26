В Татарстане открыли памятник нефтяной скважине

В Альметьевском районе сегодня открыли памятник скважине №29 — первооткрывательнице крупнейшего Ново-Елховского нефтяного месторождения, второго по значимости в РТ. Об этом сообщает пресс-служба "Татнефти".

Из скважины №29, пробуренной в 1954 году, за годы эксплуатации было добыто 600 тыс. т нефти. Сегодня скважина переведена в категорию контрольных.