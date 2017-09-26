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«Исходим из основных причин смертности». Как будут модернизированы поликлиники Казани?

«Исходим из основных причин смертности». Как будут модернизированы поликлиники Казани?
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Фото: tatar-inform.ru
Начальник управления здравоохранения исполкома Казани рассказал о капремонте и новом оборудовании

Самая изношенная материально-техническая база среди всех поликлиник Татарстана — в Казани. Об этом сегодня было сказано на пресс-конференции, посвященной теме модернизации поликлиник в республике.

Как рассказал начальник управления здравоохранения исполкома Казани Ильнур Халфиев, на сегодняшний день на капитальном ремонте находится 52 объекта из 109.

- Всего у нас 109 объектов, которые используются в рамках оказания первичной санитарной помощи. Сегодня 52 из них находятся на капитальном ремонте. Это наиболее изношенные объекты, которые требуют максимального внимания. Те объекты, в которых недавно проходил капитальный ремонт, конечно, не включены в список. На следующий год мы заявляем 18 дополнительных объектов, - рассказал он.

Как оказалось, на сегодняшний день 65 процентов городских поликлиник расположены в пристроенных помещениях. Все поликлиники имеют разную степень оснащения оборудованием, разную укомплектованность врачами-специалистами и врачами-участковыми.

Поликлиники оснастят современным медицинским оборудованием, а также заменят существующее оборудованием старше 8 лет

- Какую задачу мы себе ставим в рамках реализации проекта? Медицинская помощь гражданину должна быть одинаковой, независимо от места прикрепления и проживания. Люди должны иметь одинаковую возможность получить квалифицированную, доступную и качественную медицинскую помощь. Сегодня мы оснащаем поликлиники оборудованием, которое, прежде всего, направлено на диагностику заболеваний сердечно-сосудистой системы, на раннее выявление онкологической патологии. Это наши приоритеты, мы исходим из основных причин смертности населения, - добавил Ильнур Халфиев.

Всего в городские поликлиники будет поставлено оборудование на общую сумму 264 миллиона рублей. Это дополнительно к тем деньгам, которые выделяются на капитальный ремонт в наших медицинских учреждениях.

- Понятно, что все поликлиники разные, есть базовые поликлиники, есть филиалы. И конечно, уровень помощи в них будет разный — филиалы — это участковые врачи, базовая поликлиника — это уже консультативно-диагностическая поликлиника с полным набором специалистов.

Напомним, в 2017 году президентом Татарстана была утверждена программа модернизации поликлиник городов и муниципальных районов на 2017-2018 годы. Цель программы — создание комфортных условий пациентам и повышение эффективности лечебно-диагностического процесса в поликлинических учреждениях РТ к 2020 году.

Женя Потехина, 27.09.2017, 16:38
Тэги: Здоровье
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Комментарии

Горожанин27 сентября 2017, 16:53
Всем одинаковые уколы и таблетки.
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Горожанин27 сентября 2017, 17:29
Надо не поликлиники можернизировать. А врачей взяточников зажрались деньгами от больных менять. Чтобы народ небось в больницу ложиться. И
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