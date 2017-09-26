В Казани решили установить инсталляцию из старых велосипедов и колес

Казанцы могут стать соавторами нового арт-объекта, который появится на территории Кировского и Московского районов города. Инсталляция будет составлена из старых велосипедов и их колес.

Администрация Кировского и Московского района готова принять в дар от жителей старые велосипеды и их составляющие. Транспортировка двухколесного транспорта от дома будет осуществлена по договоренности.

Уточнить информацию можно по телефону 557−76−41, сообщает пресс-служба администрации.