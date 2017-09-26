В Татарстане ищут хозяина пса, который вцепился в лицо 8-летнему мальчику

В Буинском районе Татарстана в селе Бикмуразово 15 сентября на 8-летнего школьника на велосипеде напал пес, который вцепился ребенку в лицо, сейчас полицейские разыскивают его хозяина. Об этом сообщает телеканал "Татарстан24".

Школьник ехал на велосипеде, когда на него набросилась разъяренная собака. Мальчик упал с велосипеда, и пес вцепился ему в лицо. Происшествие случилосьна глазах хозяина собаки, который сначала оттащил пса, а потом посоветовал ребенку бежать.

Мальчика доставили в отделение хирургии больницы Буинска с множественными укушенными ранами лица. Ребенок пролежал в больнице неделю, после чего в удовлетворительном состоянии был выписан домой.

Хозяина пса установить не удалось, не исключается, что он приезжий. Сейчас полиция продолжает проверку этого инцидента.