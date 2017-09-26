Клиенты Татфондбанка устроили пикет в Москве

Вкладчики, пострадавшие от действий «Татфондбанка» и «ИнтехБанка», вышли на одиночные пикеты в Москве, об этом сами активисты сообщили в соцсетях.

Они стояли возле основных правительственных зданий с плакатами.

- Кредиторы банков приехали в Москву, так как, направив в аппарат президента РФ просьбу дать поручение Бастрыкину разобраться, в ответ получили «отписку», что наше обращение направлено в ЦБ РФ, - рассказал один из пикетчиков.

Также председателя СК РФ Александра Бастрыкина попросили взять под личный контроль расследование этих преступлений.

Татфондбанк приостановил расчетно-кассовое обслуживание клиентов с 14 декабря из-за недостатка наличных средств, после чего в банке заработала временная администрация Агентства по страхованию вкладов.

3 марта ЦБ у Татфондбанка, «ИнтехБанка» и «Анкор банка» была отозвана лицензия.