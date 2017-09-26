В Татарстане мечети проверят на соответствие законам России

Духовное управление мусульман Татарстана начало проверки республиканских мечетей на соответствие юридической регистрации законодательным нормам России, сообщил заммуфтия РТ Мансур Джалялетдинов.

Особое внимание уделят кадровому составу (образованию имамов, квалификации мугаллимов), а также религиозной литературе, также под особый контроль будет взят процесс регистрации старых и новых мечетей в Татарстане.

В состав ДУМ РТ входит 1430 мечетей, в которых работают 1373 имама. На территории Татарстана работают более 700 мактабов, где обучается свыше 25 тыс. шакирдов и работают 1,4 тыс. преподавателей.