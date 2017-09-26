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Почему в казанских дворах уже в 6 вечера ничего не видно и как можно изменить ситуацию

Почему в казанских дворах уже в 6 вечера ничего не видно и как можно изменить ситуацию
16+
Фото: портал ProKazan.ru
Портал ProKazan.ru выяснил, кто несет ответственность за наружное освещение и что сделать, чтобы возле вашего подъезда стало светло

На сайте «Народный контроль» можно встретить большое количество жалоб, связанных с тем, что в некоторых казанских дворах отсутствует нормальное освещение. Так как сейчас темнеет уже в 6 часов вечера, казанцы, возвращаясь домой с работы, сталкиваются с проблемой того, что во дворах почти ничего не видно.

Если проехаться по городу, то можно заметить, что дворы условно можно поделить на два вида: на те, где установлены фонарные столбы, и на те, где в качестве освещения используются лишь лампочки над дверями в подъезд.


Улица Бондаренко

На фото выше — двор на улице Бондаренко, дом №5. Время 18.30. Не видно абсолютно ничего — ни дороги, ни людей, которые проходят мимо тебя. Это просто небезопасно.


Улица Ямашева

Зато в соседнем дворе светло (фото сделано возле дома по адресу Ямашева,25). Благодаря высоким столбам освещено все — подъезды, дорога, даже детская площадка.

Проблема, действительно, существует. Возвращаясь к «Народному контролю», приведем несколько примеров оттуда. Многие фотографии сделаны в светлое время суток, чтобы было видно место, где существует проблема.


Двор на Гагарина, 14.

Автор Михаил К.: «В темное время суток, особенно в пасмурную или дождливую погоду, невозможно увидеть дорогу под ногами, для того, чтобы пройти к подъезду. Крайне не хватает минимум трех фонарей на опорах для освещения придомовой территории»


Улица Односторонка Ноксинская, 2Б:

Резеда Г.: «От ост. Ноксинская к ул. 1-ая Ноксинская мимо дома 2Б по улице Односторонняя-Ноксинская отсутствуют фонарные столбы. Детям, возвращаясь со школы в темное время суток, небезопасно».


Улица Слободская:

Наталья К.: «Отсутствует освещение участка от улицы Слободской до Лукницкого, до Поперечно-Базарной. Рядом детская поликлиника, центр детского творчества «Кристалл». Улица темная. Вечером видимость нулевая»


Улица Академика Завойского, 6:

Руслан С.: «Достаточно долгое время практически отсутствует освещение территории домов по адресу Академика Завойского 4 и 6. Неисправно большое количество фонарей на столбах освещения. Необходимо восстановить работу всех фонарей»

Кто несет ответственность?

В соответствии с жилищным кодексом Российской Федерации, ответственность за состояние общедомового имущества (дворовых территорий и в том числе сетей наружного освещения) лежит на собственниках жилых помещений. Обслуживание общедомового имущества на основании договоров осуществляют управляющие компании, ТСЖ или ЖСК.

Как рассказали порталу ProKazan.ru в мэрии Казани, многие дворы Казани оборудованы сетями наружного освещения и большая часть из них находится на балансе Комитета внешнего благоустройства. Данные сети обслуживаются в соответствии с нормами и правилами, обслуживающая организация – АО «Казэнерго».

- Часть дворов оборудованы сетями наружного освещения, но не находятся на балансе Комитета внешнего благоустройства. Их обслуживанием занимаются управляющие компании. Также УК обслуживают дворы, где освещение предусмотрено только над подъездами жилых домов, - рассказали в мэрии Казани. - Кроме того, есть дворы, которые застройщики оборудовали сетями наружного освещения, но они не переданы в установленном порядке на баланс Комитета или находятся на стадии передачи.

Если у вас во дворе темно, то как решить проблему?

- В случае необходимости строительства новых сетей наружного освещения во дворах жильцы должны собрать общее собрание и большинством голосов принять положительное решение и определить источник финансирования на данные цели, - пояснили в мэрии.

Женя Потехина, 27.09.2017, 12:30
Тэги: ЖКХ
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Комментарии

Горожанин27 сентября 2017, 12:39
В том, что в казанских дворах ничерта в 6 вечера не видно, виноват Владимир Путин, подписавший закон о вечном зимнем времени. Теперь мало что зори у нас летом в 2 ночи, еще и темнеть после 17-00 начинает, так как Татарстан восточнее Москвы и часовой пояс у нас сдвинут на 45-50 минут. А теперь еще и время вечнозимнее.
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12827 сентября 2017, 12:43
Потому что какие-то дебилы со стрелками доигрались. И сейчас в Казань летом светло в три часа ночи, а зимой, соответственно, темно в 3 часа дня.
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Горожанин27 сентября 2017, 12:43
Время у нас не Путин украл а медведев
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Горожанин27 сентября 2017, 12:49
В ответ на комментарий пользователя
Время у нас не Путин украл а медведев
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А вот и неправда, Медведев подписывал закон о вечнолетнем времени, и после работы световой день был дольше!
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Горожанин27 сентября 2017, 13:00
В ответ на комментарий пользователя
А вот и неправда, Медведев подписывал закон о вечнолетнем времени, и после работы световой день был дольше!
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Медведев. Он ещё сказал "отныне будет так, на веки вечные"
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Горожанин27 сентября 2017, 13:04
Он сказал время больше не сдвигать, подписал указ в 2011 году и тем самым украл у нас летний вечер.
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Горожанин27 сентября 2017, 13:05
путин.. медведев... = Правило Эскобара
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Горожанин27 сентября 2017, 13:10
В ответ на комментарий пользователя
А вот и неправда, Медведев подписывал закон о вечнолетнем времени, и после работы световой день был дольше!
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Световой день начинался в 2часа ночи. И заканчивался в 8 вечера.
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Горожанин27 сентября 2017, 13:12
хз, в поселке нефтяников и боровых все отлично. Вы гоните
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Горожане27 сентября 2017, 13:16
В ответ на комментарий пользователя
В том, что в казанских дворах ничерта в 6 вечера не видно, виноват Владимир Путин, подписавший закон о вечном зимнем времени. Теперь мало что зори у нас летом в 2 ночи, еще и темнеть после 17-00 начинает, так как Татарстан восточнее Москвы и часовой пояс у нас сдвинут на 45-50 минут. А теперь еще и время вечнозимнее.
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Ха-ха:-D у нас в Москве с осени до лето светает в 10.00, а темнеет уже в 15.00. Мы ночью на работу уходим и ночью приходим. А у вас световой день начинается намного раньше и длится дольше. Так что передвигать нужно наше московское время, а не ваше, к сожалению.
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Автомобилист27 сентября 2017, 13:20
Стали ставить в фонари лампочки с жёлтым светом это просто ужас верните белый
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Автомобилист27 сентября 2017, 13:21
Ничегож не видно всё жёлтое
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Горожанин27 сентября 2017, 13:24
В ответ на комментарий пользователя
Ха-ха:-D у нас в Москве с осени до лето светает в 10.00, а темнеет уже в 15.00. Мы ночью на работу уходим и ночью приходим. А у вас световой день начинается намного раньше и длится дольше. Так что передвигать нужно наше московское время, а не ваше, к сожалению.
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Так, идите на свой московский сайт прогорода, в нашей деревне городских и побить могут!
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Горожанин27 сентября 2017, 13:25
В ответ на комментарий пользователя
Световой день начинался в 2часа ночи. И заканчивался в 8 вечера.
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Ну значить теперь в час начинается и в 19-00 заканчивается, время-то сдвинули
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Горожанин27 сентября 2017, 13:26
В ответ на комментарий пользователя
Медведев. Он ещё сказал "отныне будет так, на веки вечные"
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Только хотел написать, что Медыведев хороший, а Путин плохой, как вы его уличили в обмане (
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