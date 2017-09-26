Почему в казанских дворах уже в 6 вечера ничего не видно и как можно изменить ситуацию

Портал ProKazan.ru выяснил, кто несет ответственность за наружное освещение и что сделать, чтобы возле вашего подъезда стало светло

На сайте «Народный контроль» можно встретить большое количество жалоб, связанных с тем, что в некоторых казанских дворах отсутствует нормальное освещение. Так как сейчас темнеет уже в 6 часов вечера, казанцы, возвращаясь домой с работы, сталкиваются с проблемой того, что во дворах почти ничего не видно.

Если проехаться по городу, то можно заметить, что дворы условно можно поделить на два вида: на те, где установлены фонарные столбы, и на те, где в качестве освещения используются лишь лампочки над дверями в подъезд.



Улица Бондаренко

На фото выше — двор на улице Бондаренко, дом №5. Время 18.30. Не видно абсолютно ничего — ни дороги, ни людей, которые проходят мимо тебя. Это просто небезопасно.



Улица Ямашева

Зато в соседнем дворе светло (фото сделано возле дома по адресу Ямашева,25). Благодаря высоким столбам освещено все — подъезды, дорога, даже детская площадка.

Проблема, действительно, существует. Возвращаясь к «Народному контролю», приведем несколько примеров оттуда. Многие фотографии сделаны в светлое время суток, чтобы было видно место, где существует проблема.



Двор на Гагарина, 14.

Автор Михаил К.: «В темное время суток, особенно в пасмурную или дождливую погоду, невозможно увидеть дорогу под ногами, для того, чтобы пройти к подъезду. Крайне не хватает минимум трех фонарей на опорах для освещения придомовой территории»



Улица Односторонка Ноксинская, 2Б:

Резеда Г.: «От ост. Ноксинская к ул. 1-ая Ноксинская мимо дома 2Б по улице Односторонняя-Ноксинская отсутствуют фонарные столбы. Детям, возвращаясь со школы в темное время суток, небезопасно».



Улица Слободская:

Наталья К.: «Отсутствует освещение участка от улицы Слободской до Лукницкого, до Поперечно-Базарной. Рядом детская поликлиника, центр детского творчества «Кристалл». Улица темная. Вечером видимость нулевая»



Улица Академика Завойского, 6:

Руслан С.: «Достаточно долгое время практически отсутствует освещение территории домов по адресу Академика Завойского 4 и 6. Неисправно большое количество фонарей на столбах освещения. Необходимо восстановить работу всех фонарей»

Кто несет ответственность?

В соответствии с жилищным кодексом Российской Федерации, ответственность за состояние общедомового имущества (дворовых территорий и в том числе сетей наружного освещения) лежит на собственниках жилых помещений. Обслуживание общедомового имущества на основании договоров осуществляют управляющие компании, ТСЖ или ЖСК.

Как рассказали порталу ProKazan.ru в мэрии Казани, многие дворы Казани оборудованы сетями наружного освещения и большая часть из них находится на балансе Комитета внешнего благоустройства. Данные сети обслуживаются в соответствии с нормами и правилами, обслуживающая организация – АО «Казэнерго».

- Часть дворов оборудованы сетями наружного освещения, но не находятся на балансе Комитета внешнего благоустройства. Их обслуживанием занимаются управляющие компании. Также УК обслуживают дворы, где освещение предусмотрено только над подъездами жилых домов, - рассказали в мэрии Казани. - Кроме того, есть дворы, которые застройщики оборудовали сетями наружного освещения, но они не переданы в установленном порядке на баланс Комитета или находятся на стадии передачи.

Если у вас во дворе темно, то как решить проблему?

- В случае необходимости строительства новых сетей наружного освещения во дворах жильцы должны собрать общее собрание и большинством голосов принять положительное решение и определить источник финансирования на данные цели, - пояснили в мэрии.