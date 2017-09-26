В Набережных Челнах мужчину насмерть придавило трактором

В Набережных Челнах накануне, 26 сентября, тракторист "Челныводоканала" погиб, когда на него наехал трактор, об этом сообщают "Вести Камаза".

Инцидент случился в управлении спецавтотранспортом, куда на ремонт был доставлен трактор ДТ-75.

Тракторист решил завести его, чтобы спустить ее с трала, однако выяснилось, что он стоял на включенной скорости. Трактор поехал и сбил мужчину, от полученных травм он скончался на месте.

По данному факту идет проверка.