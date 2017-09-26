«Представляю себя министром обороны». Шахматист Карякин встретился с казанскими студентами

Известный гроссмейстер рассказал, как изменилась его жизнь, после того как он стал знаменитым

"Закончил съемку для Mercedes и сразу в Казань"

- Все заметили, что в последнее время Вы стали более медийной личностью, такой образ жизни естесственно отнимает всё больше и больше сил. Как же Вам удаётся сохранять спортивный тонус?

- Да, это действительно реальная проблема, ведь раньше я ничем особенно не занимался кроме шахматных сборов. На сегодняшний момент у меня очень много съёмок и мероприятий. Буквально вчера закончили съемку для Mercedes в двенадцать часов ночи, и уже сегодня в семь утра у меня самолёт в Казань. Действительно такой ритм жизни отнимает очень много сил, но всё же, я стараюсь совмещать профессиональную деятельность с медийной жизнью. Перед турниром я приостанавливаю свою публичную жизнь, отключаю телефон и сосредоточенно готовлюсь к игре.

- Каков Ваш регламент подготовки к важным чемпионатам, что даёт Вам возможность получить эмоциональную и физическую разрядки?

- Я отвечу в совокупности на Ваш вопрос. Безусловно моя семья поддерживает меня, даёт мне моральные и эмоциональные силы. Я взял за правило перед каждым турниром восстанавливать свою физическую форму, ведь в свободное от турниров время могу и запустить себя. Каждый день обязательное посещение спортзала и бассейна. Ну а что касается непосредственно подготовки, то это конечно же занятие с тренерами, работа над ошибками, совершенными ранее".

"Я не против славы"

- В жизни шахматистов всё по расчёту?

- Брак, разумеется, нет! Ну а так, да, шахматисты - это и правда расчетливые люди, расписывающие свой день по плану. Мой рабочий день не имеет ни одной свободной минуты, и за это я конечно же благодарен тем, кто мне в этом помогает.

- Ощущаете ли Вы себя звездой в той степени, в которой ощущают себя, к примеру, звёзды футбола, хоккея?

- В такой степени конечно нет, но тем не менее, когда я сегодня прилетел в Казань меня встретил мой портрет, и это конечно же приятно, многие люди просили с ними сфотографироваться. Естественно, это не является самой целью, но всё же я не против славы.

- Чем Вы можете привлечь современную молодёжь? Звёзды футбола, к примеру шикарным авто, а Вы чем можете мотивировать ребят?

- У меня тоже хорошее авто! Если сухо и сжато: можно говорить, что я состоявшийся бренд, у меня около восьми спонсоров, я являюсь тем спортсменом, в которого крупные фирмы вкладывают деньги, и это безусловно говорит о степени моей раскрученности.

Мне удалось выиграть чемпионат мира по блицу и классическим шахматам, и я в том числе считаю это достижением.

"Компьютер - это допинг"

- Вы много раз говорили, что играть человеку с компьютером это бесполезное и даже вредное занятие, и это особенно иронично, ведь один из ваших спонсоров Каspersky. Как по Вашему, игра с компьютером даёт стимул шахматисту или же наоборот притормаживает рвение спортсмена?

- Лет десять назад существовали следующие амбиции - шахматист и компьютер могут побороться, есть возможность с ним конкурировать. Но сегодня бег человека против машины совершенно не актуален. Шахматисты не сосредотачивают свои силы на этом, гораздо интереснее играть с живым человеком. Компьютер-это своего рода допинг, не стоит к нему пристращаться?

- Видите ли Вы себя в будущем министром спорта РФ?

- Скорее министром обороны (смеется). А если серьёзно, то почему бы и нет, но лет через 15. Это перспектива, рассчитанная на далёкое будующее. Возможно, когда я перейду из действующих игроков в тренеры и займусь чем-нибудь ещё, эта возможность будет ближе. На сегодняшний день у меня другие планы и задачи.

