Полиция Татарстана не нашла состава преступления в том, что дочь выгнала отца из квартиры

Женщина настаивает, что квартира была оформлена на внука с согласия мужчины

Полиция Татарстана отказала в возбуждении уголовного дела против дочери, выставившей родного отца жить в автомобиле. Об этом ProKazan.ru сообщила адвокат Камиля Зарипова Лариса Лазарева.

- Они не увидели состава преступления, - пояснила Лазарева, получив на руки постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. - Дочка дает показания, что квартира была оформлена на внука с устного согласия дедушки. Но если так, она ведь должна была взять с него письменное согласие перед оформлением сделки!

Лазарева намерена обжаловать ответ, и на этот раз обратиться в правоохранительные органы не местного уровня. У адвоката есть подозрения, что у семьи есть некий родственник, который работает в данной системе и имеет возможность повлиять на развитие дела.

- Будем писать жалобу в прокуратуру и МВД России, - добавила Лазарева.

Напомним, что в поселке Осиново в автомобиле “Ваз-2108” живет мужчина. В машине он живет с марта этого года. Он рассказывает, что его лишила квартиры собственная дочь.