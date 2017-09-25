В Татарстане прогнозируются заморозки на почве

В ночь на 27 сентября в Казани облачно с прояснениями, осадков не ожидается. Ветер северо-восточный умеренный, минимальная температура воздуха составит +3..+5º. Днем в среду – также без осадков. Ветер северо-восточный умеренный, воздух прогреется до +8..+10º.

В целом по республике 27 сентября облачно с прояснениями, местами пройдут небольшие дожди, ветер северо-восточный умеренный. Минимальная температура воздуха ночью 0..+5˚, на почве местами заморозки до -1˚. Максимальная температура воздуха днем составит +6..+11˚.