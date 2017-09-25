На Волге под Казанью женщина в резиновой лодке погибла после столкновения с буксиром

Фото: ГУ МЧС России по РТ/фото с места происшествия

Сегодня в Верхне-Услонском районе РТ на Волге женщина в резиновой лодке погибла после столкновения с буксиром, об этом сообщили в ГУ МЧС России по РТ.

Происшествие случилось в 13:15, буксир-толкач «Дунайский-60» с двумя порожними баржами и плавкраном опрокинула резиновую надувную лодку, в воде оказались мужчина и женщина.

Они были спасены судовой командой буксира-толкача, однако женщина скончалась, предварительно, из-за сердечного приступа.

Идет проверка этого инцидента.