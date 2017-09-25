Tele2 лидирует по темпам строительства LTE-сетей в России

Tele2 признана лидером по динамике строительства радиоэлектронных средств (РЭС) стандарта LTE в России. К такому выводу пришли эксперты радиочастотной службы Роскомнадзора

С начала 2017 года Tele2 увеличила количество базовых станций с поддержкой LTE на 73,2%. В Республике Татарстан оператор запустил сеть четвертого поколения в августе этого года.

Согласно исследованию радиочастотной службы, Tele2 продемонстрировала внушительные темпы роста базовых станций стандарта LTE на уровне 73,2%. Другие операторы связи существенно отстают по этому показателю: для сравнения у ближайшего конкурента рост составил 34,8%, у остальных компаний – 24,6% и 23,4%. Tele2 также опережает конкурентов по динамике строительства базовых станций 3G (24,7% против результатов других операторов в 10,8%, 7,5% и 5,6%).

В 2017 году Tele2 увеличила планы по количеству запусков LTE почти в два раза: с 13 до 25 сетей. Сейчас услуга 4G от Tele2 доступна в 49 регионах России. Компания строит сети по новому принципу постепенного расширения покрытия. Этот подход способствует снижению нагрузки на уже работающие сети 3G в тех местах, где Tele2 наблюдает повышенный спрос на услугу скоростного интернета. Поэтапный запуск базовых станций 4G также позволяет оперативно обеспечить жителей регионов быстрым мобильным интернетом. Кроме того, оператор сохраняет высокие темпы строительства сетей нового поколения в Москве и Подмосковье.

В Татарстане сеть LTE была введена в коммерческую эксплуатацию в августе этого года. На момент запуска мобильный интернет в стандарте 4G стал доступен 70% жителей региона и 98% населения столицы республики. Сетью покрыты крупные города – Казань, Набережные Челны, Нижнекамск, Альметьевск и 13 районных центров. Компания продолжает развитие сети четвертого поколения в Татарстане и реализует второй этап проекта, предусматривающий установку дополнительного оборудования и тонкую настройку сети.

Также в июле 2017 года Роскомнадзор проанализировал нарушения при регистрации радиоэлектронных средств (РЭС) за первые шесть месяцев 2017 года. По данным регулятора, наименьшее количество нарушений при строительстве объектов связи у Tele2, что подтверждает ответственное отношение оператора к развитию технологической инфраструктуры. При самых высоких темпах строительства сетей 3G/4G в телекоммуникационной отрасли Tele2 демонстрирует самые низкие показатели в части нарушений установленных стандартов и регламентов.

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