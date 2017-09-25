На сохранение казанского Кремля в 2018 году потратят 238 млн рублей

На сохранение и обеспечение целостности архитектурной и исторической среды rазанского Кремля в следующем году из бюджета Татарстана выделят 238 млн рублей, об этом говорится в документе на официальном портале правовой информации РТ.

На театр кукол «Экият» в Казани в 2018 году выделят 58,2 млн рублей, далее идет казанский цирк с общей суммой в 35,76 млн рублей.

Таким образом, казанский Кремль стал самым дорогостоящим туристическим объектом Татарстана.