Роскомнадзор пригрозил закрыть Facebook в России

Роскомназдор пригрозил заблокировать Facebook в России в следующем году, если компания не выполнит закон о локализации данных и продолжит хранить их за рубежом. Об этом сегодня заявил глава ведомства Александр Жаров.

- Закон обязателен для всех. В любом случае мы или добьемся того, чтобы закон был исполнен, или компания прекратит работать на территории Российской Федерации, как, к сожалению, произошло с LinkedIn. Тут исключений нет <…> Мы прекрасно осознаем, что Facebook имеет значительное количество пользователей на территории Российской Федерации, с другой стороны, мы понимаем, что это не уникальный сервис, есть и другие социальные сети, — цитирует Жарова «Интерфакс».

Представители компании, по словам главы Роскомнадзора, рассматривают возможные варианты, но пока не отправляли официальных писем.

Согласно закону, площадки, обрабатывающие персональные данные россиян, должны хранить их на территории России.