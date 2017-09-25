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Роскомнадзор пригрозил закрыть Facebook в России

Роскомнадзор пригрозил закрыть Facebook в России
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Фото: pixabay.com

Роскомназдор пригрозил заблокировать Facebook в России в следующем году, если компания не выполнит закон о локализации данных и продолжит хранить их за рубежом. Об этом сегодня заявил глава ведомства Александр Жаров.

- Закон обязателен для всех. В любом случае мы или добьемся того, чтобы закон был исполнен, или компания прекратит работать на территории Российской Федерации, как, к сожалению, произошло с LinkedIn. Тут исключений нет <…> Мы прекрасно осознаем, что Facebook имеет значительное количество пользователей на территории Российской Федерации, с другой стороны, мы понимаем, что это не уникальный сервис, есть и другие социальные сети, — цитирует Жарова «Интерфакс».

Представители компании, по словам главы Роскомнадзора, рассматривают возможные варианты, но пока не отправляли официальных писем.

Согласно закону, площадки, обрабатывающие персональные данные россиян, должны хранить их на территории России.

Н. Вильданов, 26.09.2017, 13:37
Тэги: Высокие технологии
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Комментарии

чуг венг26 сентября 2017, 14:01
Мы цже давно щакоыли соц сети. Мы не кому не дадим знать что наши люди делают. Мы нация. Мы любим своих граждан. Ура
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Горожанин26 сентября 2017, 14:18
Интырныт закрыть! Чтобы не писали и не общались!
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Горожанин26 сентября 2017, 14:20
Пусть лучше вконтакт с яндексом и одноклассниками закроют, да и сам роскомнадзор прикроют
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Горожанин26 сентября 2017, 14:41
Давно пора буржуйский портал, недоросли сидят в фейсбуке .
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