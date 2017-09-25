В Дербышках пассажиры устроили давку из-за отмены двух электричек

В Казани на станции «804 километр» в Дербышках произошла настоящая давка, видеозапись появилась накануне в соцсетях.

По словам очевидцев, были отменены 2 электрички до Вятских Полян и Арска, вместо них пригнали только четыре вагона.

Десятки пассажиров пытались вместиться в вагоны, однако из-за перегруза состав просто не мог сдвинуться с места.