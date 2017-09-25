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В Дербышках пассажиры устроили давку из-за отмены двух электричек

В Дербышках пассажиры устроили давку из-за отмены двух электричек
16+
Фото: скриншот

В Казани на станции «804 километр» в Дербышках произошла настоящая давка, видеозапись появилась накануне в соцсетях.

По словам очевидцев, были отменены 2 электрички до Вятских Полян и Арска, вместо них пригнали только четыре вагона.

Десятки пассажиров пытались вместиться в вагоны, однако из-за перегруза состав просто не мог сдвинуться с места.

Денис Зарипов, 26.09.2017, 10:30
Тэги: Происшествия
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Комментарии

Горожанин26 сентября 2017, 10:27
В 90х помню с велосипедами лезли.
0
0
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Горожанин26 сентября 2017, 10:29
Унижают людей
0
8
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Горожанин26 сентября 2017, 10:31
Безбилетников много. Вот и сокращают составы.
4
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1326 сентября 2017, 10:43
а раньше электрички по 8-10 вагонов ходили!!
0
4
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Форвард26 сентября 2017, 10:48
Такая же ситуация и в городе - не хватает автобусов и маршрутов. А балабол Метшин везде платные парковки в центре понаделал и во дворах все делает чтобы людям вообще машины негде ставить было. Людям остается только пешком ходить десятки км. Это не Минику пройтись 500 метров от поселка нефтяников.
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Горожанин26 сентября 2017, 10:57
В ответ на комментарий пользователя
а раньше электрички по 8-10 вагонов ходили!!
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типа так?
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Горожанин26 сентября 2017, 10:58
Кто там в мэрии орал, что надо отказываться от личного автотранспорта? Вот пусть этот активист в электричках и трамбуется.
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Город26 сентября 2017, 11:04
0
0
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Горожанин26 сентября 2017, 11:24
В ответ на комментарий пользователя
Такая же ситуация и в городе - не хватает автобусов и маршрутов. А балабол Метшин везде платные парковки в центре понаделал и во дворах все делает чтобы людям вообще машины негде ставить было. Людям остается только пешком ходить десятки км. Это не Минику пройтись 500 метров от поселка нефтяников.
Развернуть
Все правильно делают. Лично мне не нравятся припаркованные возле подъезда машины. Двор должен быть общественным пространством, а не парковочной зоны. Запретил бы парковаться во всех дворах. Хочешь купить машину, заранее думай где будешь ее оставлять.
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Злобный Аноним26 сентября 2017, 11:25
Вы всё ещё считаете, что Салават Купере нужны ЭЛЕКТРИЧКИ? ???
Смотрим это же видео с подписью " Салават Купере, 7-30 утра ** сентября 2018" :-P
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Горожанин26 сентября 2017, 11:29
В ответ на комментарий пользователя
Все правильно делают. Лично мне не нравятся припаркованные возле подъезда машины. Двор должен быть общественным пространством, а не парковочной зоны. Запретил бы парковаться во всех дворах. Хочешь купить машину, заранее думай где будешь ее оставлять.
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Озлобленный пешеход?
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1
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Горожанин26 сентября 2017, 11:33
В ответ на комментарий пользователя
Все правильно делают. Лично мне не нравятся припаркованные возле подъезда машины. Двор должен быть общественным пространством, а не парковочной зоны. Запретил бы парковаться во всех дворах. Хочешь купить машину, заранее думай где будешь ее оставлять.
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Придется походу не покупать :(
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