СМИ: туриста из Казани избили в Турции

Турист из Казани вместе с отдыхающими из Екатеринбурга были избиты местными хулиганами в турецком городе Сиде, об этом сообщает Ura.ru. Драка произошла в ночь с 23 на 24 сентября.

По словам 31-летнего жителя Екатеринбурга Павела Терешина, компания туристов подошла к группе турков, общавшихся с русскими девушками.

- Насколько я понял, турки посчитали, что мы хотим увести их девушек. Но это полный бред, мы шли со своими женами, девушками, — рассказал турист.

В результате началась драка, житель Екатеринбурга получил ножевые ранения. На место происшествия приехала полиция, однако, как говорят пострадавшие, им сразу дали понять, что нет смысла писать заявление о нападении.

В свою очередь руководство отеля попыталось выселить туристов, так как они «портят их престиж».