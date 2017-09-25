В Минтруде назвали самые высокооплачиваемые профессии в России

Самыми высокооплачиваемыми в России с начала 2017 года стали профессии капитана океанского корабля (500 тыс. руб.) и командира воздушного судна (357 тыс. руб.). Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на рейтинг, который составил Минтруд.

На третьем месте по зарплате оказались вакансии на должность главного технолога золотодобывающей промышленности (312 тыс. руб.). В десятку рейтинга также вошли тренеры хоккейных команд (со средней зарплатой 300 тыс. руб.), начальники строительных участков (250 тыс. руб)., врачи-стоматологи (200 тыс. руб.) и риск-менеджеры (200 тыс. руб.). Инженеры-электрики по итогам первого полугодия могут получать порядка 195 тыс. руб.

Вслед за ними идут представители IT-сферы — аналитик в области информатики и вычислительной техники может в среднем зарабатывать 190 тыс. руб. Десятку самых высоокооплачиваемых профессий замыкают вновь пилоты: так, второй пилот на воздушном судне в рейтинге Минтруда получает 180 тыс. руб.

При этом, по данным Росстата, среднемесячная заработная плата в России оказалась на уровне 38,7 тыс. руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года она выросла, по данным ведомства, на 7,3%. Минимальный размер оплаты труда согласно вышедшему в сентябре постановлению правительства с 1 января 2018 года должен составить 9489 руб.