Минниханов: Наши соотечественники в Австралии и Финляндии сохранили язык лучше, чем мы

Президент Татарстана Рустам Минниханов во время своего общения с представителями татарской диаспоры Узбекистана заявил, что в Австралии и Финляндии местные татары лучше знают татарский язык, чем жители Татарстана.

- Вот почему в Австралии или Финляндии люди сохранили язык лучше, чем мы даже? Иногда с ними разговариваешь и стыдно даже, что мешаем с другими словами. Они сохранили. Они стараются, - рассказал Минниханов.

Президент РТ поблагодарил татар из Узбекистана за то, что они, живя за пределами родной республики, многое делают для сохранения культуры, языка и обычаев.

- Кроме обучения, еще нужно общение. Если дома общения не будет, сохранить язык очень сложно. С себя надо начинать — показать пример, — заявил президент.

В настоящее время в Узбекистане проживают более 280 тыс. татар, более 100 тыс. из них — в столице страны.