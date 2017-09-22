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Минниханов: Наши соотечественники в Австралии и Финляндии сохранили язык лучше, чем мы

Минниханов: Наши соотечественники в Австралии и Финляндии сохранили язык лучше, чем мы
16+
Фото: prav.tatar.ru

Президент Татарстана Рустам Минниханов во время своего общения с представителями татарской диаспоры Узбекистана заявил, что в Австралии и Финляндии местные татары лучше знают татарский язык, чем жители Татарстана.

- Вот почему в Австралии или Финляндии люди сохранили язык лучше, чем мы даже? Иногда с ними разговариваешь и стыдно даже, что мешаем с другими словами. Они сохранили. Они стараются, - рассказал Минниханов.

Президент РТ поблагодарил татар из Узбекистана за то, что они, живя за пределами родной республики, многое делают для сохранения культуры, языка и обычаев.

- Кроме обучения, еще нужно общение. Если дома общения не будет, сохранить язык очень сложно. С себя надо начинать — показать пример, — заявил президент.

В настоящее время в Узбекистане проживают более 280 тыс. татар, более 100 тыс. из них — в столице страны.

Н. Вильданов, 25.09.2017, 15:59
Тэги: Татарский язык
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Комментарии

Горожанин25 сентября 2017, 16:08
Может пенсии и зарплаты всё таки поднять, а с языком люди сами разберутся. Сытые и счастливые люди, не имея финансовых проблем смогут уже вплотную сами, этим ''большим проблемом '' заняться.
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Горожанин25 сентября 2017, 16:12
Чебурашка на голубом вертолете
1
4
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Горожанин25 сентября 2017, 16:23
В ответ на комментарий пользователя
Может пенсии и зарплаты всё таки поднять, а с языком люди сами разберутся. Сытые и счастливые люди, не имея финансовых проблем смогут уже вплотную сами, этим ''большим проблемом '' заняться.
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Дебил,когда поднимут пенсии и зарплату,то сразу поднимут цены на всё.
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3
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12825 сентября 2017, 16:34
Татарский я б выучил только за то, что им разговаривал фуй знает кто!
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2
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Горожанин25 сентября 2017, 16:37
Бред говорит
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7
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Горожанин25 сентября 2017, 16:39
И миллиард бюджетный не освоили. Парадокс, да?
0
5
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Горожанин25 сентября 2017, 16:46
Интересно, в Австралии татарский тоже обязательный, поэтому его лучше знают? Выводы делаем
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Горожанин25 сентября 2017, 16:48
Пусть валит в Австралию к кенгуру, рэхим итегез.
0
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мин рус25 сентября 2017, 16:49
поэтому знэщит нужно проводить знэщит еще больше мусульманских мероприятий там.
ведь мы знэщит живем дружно бок о бок, все насыональности.
1
4
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Горожанин25 сентября 2017, 16:59
Был в Папуа Новой—Гвинеи так там все говорят на татарском
1
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Горожанин25 сентября 2017, 17:13
В ответ на комментарий пользователя
Был в Папуа Новой—Гвинеи так там все говорят на татарском
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Я вчера из Никарагуа. Кроме татар - никого!
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Татарин25 сентября 2017, 17:17
В ответ на комментарий пользователя
Татарский я б выучил только за то, что им разговаривал фуй знает кто!
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потому что ты фуй знает кто! :-D
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ЗЛ25 сентября 2017, 17:19
Так сохраняйте, а не навязывайте его другим!
0
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Татьяна25 сентября 2017, 17:20
Там наверное всех ПРИНУДИТЕЛЬНО заставляют учить татарский язык!!!! Русских детей бессмысленно заставлять насильно учить татарский язык, это не поможет сохранению языка! Сейчас даже в татарских семьях не говорят на своем языке, а все идет из семьи!
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