В Казани открылся стрит-арт фестиваль «30 граней тебя»

Tele2 в партнерстве с творческим объединением «Артмоссфера» отрыли перед парком Горького фестиваль уличного искусства «30 граней тебя». Мероприятие продлится неделю, в течение которой жители республики смогут познакомиться с творчеством российских и местных стрит-арт художников и сделать фото

23 сентября на площадке перед парком Горького открылся фестиваль уличного искусства «30 граней тебя» (12+). Центральным объектом события стали работы российских и местных стрит-арт художников, изображенные на десяти трехгранных призмах. Свои картины здесь представили яркие имена российского уличного искусства - Миша Most, Андрей Aber, Вова Nootk, граффити-команда Letme, Frouone и Snekzy и другие. За созданием холстов местных художников наблюдали гости фестиваля.

Тема фестиваля - индивидуальные черты и грани личности человека, явные или скрытые возможности и таланты. Гостям здесь отведена не просто роль наблюдателей, а активных участников события. Часть объектов в экспозиции включает в себя зеркальные элементы, в которых посетители могут увидеть свое отражение, дополнив им творческий замысел художника. Таким образом, каждый гость может увидеть индивидуальное произведение, которое требует участия в нем реального человека.

На два дня фестиваль «30 граней тебя» стал центром притяжения талантов уличной культуры. Музыкальные хедлайнеры события - Антоха МС и Митя Бурмистров дополнили атмосферу стрит-арта жизнеутверждающими звуками хип-хопа и битбокса. Для гостей и участников играли свои сеты Dj K-One и Dj UraGun. Художников поддержал коллектив King Step, а также признанная на мировом уровне команда Action Man Crew с брейк-данс шоу и танцевальными сетами. Свое мастерство показали спортсмены «уличной волны» профессиональным BMX-шоу в исполнении Нияза Зарипова и футбольным фристайлом от команды «Эластико».

Событие продлится до 30 сентября. В предстоящие дни жители Татарстана и гости республики могут в любое время погулять по площадке фестиваля, посмотреть картины и сделать эффектные фото.

*Текст материала предоставлен партнером