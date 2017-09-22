В правительстве Татарстана опровергли выплату долгов авиакомпании «ВИМ Авиа»

Правительство Татарстана не занималось выплатой долгов авиакомпании "ВАМ Авиа", так как никакого отношения к ее обязательствам не имеют, сообщения СМИ опроверг глава пресс-службы президента РТ Эдуард Хайруллин. Об этом сообщает "Татар Информ".

Ранее сообщалось, что сегодня авиакомпания полностью может остановить работу, так как у компании нет средств на авиатопливо и аэропортовое обслуживание.

Сейчас "Росавиация" начала внеплановую проверку авиакомпании, а председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил организовать доследственную проверку по факту задержки отправления рейсов.

Компания "ВИМ Авиа" зарегистрирована в Сабинском районе Татарстана, однако ее центральный офис находится в Москве.