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15:07, сегодня
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«Тайна заколдованной башни»: два тура в Чехию могут выиграть абоненты "Ростелекома"
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13:20, сегодня4
Опрос: у большинства россиян нет денежных накоплений
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"Попади на ТНТ" в Казани
Лестницу около КФУ в Ленинском саду отремонтируют за 29 млн рублей
11:56, сегодня18
СМИ: под Краснодаром раскрыли семью каннибалов, которая из жертв делала заготовки
11:37, сегодня18
В Казани тепло подали в 225 многоквартирных домов, но массово отопление еще не включили
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Презентация книги Исмагила Шангареева и Нурали Латыпова «Ислам: история сквозь века»
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«Тайна заколдованной башни»: два тура в Чехию могут выиграть абоненты «Ростелекома»

«Тайна заколдованной башни»: два тура в Чехию могут выиграть абоненты "Ростелекома"
16+

Только до конца октября 2017 года абоненты «Ростелекома» – участники программы лояльности «Бонус» – могут выиграть отличные призы в онлайн-игре «Тайна заколдованной башни». Один из трех главных призов – поездка на двоих по старинным замкам Чехии – уже разыгран. И новым участникам онлайн-игры нужно поторопиться, чтобы реализовать свой шанс на победу.

Стать участником онлайн-игры «Тайна заколдованной башни» очень просто – достаточно зайти на сайт igra.rt.ru или нажать ссылку «Иду за призами» в мобильном приложении «Мой Ростелеком». Далее смелые абоненты отправляются на поиски сокровищ, которые скрыты за дверями подземелья заколдованной башни. Чтобы открыть дверь нужен ключ-амулет. Силы природы (вода, огонь, грозовые молнии, воздух и земля) помогают оберегать сокровища башни, и только самые отважные игроки смогут их преодолеть.

Открывая двери подземелья, абонент может обнаружить различные призы – скидки в размере 50% или 100% на услуги «Ростелекома». А тех участников игры, кто укротит стихии и откроет заветный сундук, ждет гарантированный приз (электронный денежный сертификат) или главный приз (поездка на двоих в сказочную Чехию).

Первый счастливчик уже известен – это Михаил Рожнев из Вологды. Он пользуется услугами «Домашний интернет» и «Интерактивное ТВ» от «Ростелекома», участником бонусной программы компании является с 2014 года. Настойчивость, азарт и накопленные ранее бонусы помогли Михаилу открыть ту самую заветную дверь, за которой «скрывался» главный приз – путешествие для двоих в Чехию с экскурсионным туром по средневековым замкам.

Участниками программы «Бонус» являются уже 2 миллиона абонентов «Ростелекома». Они получают бонусы за пользование и оплату услуг компании, которые можно обменять на подарки из каталога вознаграждений. Так пользователи «Интерактивного ТВ» могут обменять бонусы на просмотр фильма в сервисе «Видеопрокат», подключить дополнительный пакет телеканалов или сервис «Управление просмотром» (пауза по ходу просмотра, перемотка, архив программ). Абоненты «Домашнего интернета» могут получить скидку на оплату этой услуги, активировать антивирусы. Обладателям домашних телефонов доступны дополнительные пакеты минут.

Также участникам программы лояльности доступны вознаграждения партнеров компании – премиальные аккаунты в онлайн-играх World of Tanks и World of Warships, доступ на эксклюзивные мероприятия для абонентов «Ростелекома» – автограф-сессии со звездами Континентальной Хоккейной Лиги или футбольного клуба «Зенит».

Информацию об организаторе акции, о правилах его проведения, количестве призов и сроках, месте и порядке их получения, узнавайте на сайте bonus.rt.ru.

*Текст материала предоставлен партнером

ProKazan.ru, 25.09.2017, 14:08

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