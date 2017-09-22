В Зеленодольске пациентка психбольницы убила соседку по палате‍

В Зеленодольске в местном психоневрологическом диспансере 71-летняя пациентка убила свою 79-летнюю соседку по палате, об этом сообщили сегодня в Следственном комитете.

Предварительно, преступление случилось в ночь на 22 сентября.

- Вечером санитары уложили женщин спать, после чего подозреваемая, признанная невменяемой, совершила убийство, - сообщили в СК.

Женщина была задушена, также у нее оказались повреждены глазницы.

Было возбуждено дело по статье "убийство", свою вину подозреваемая признала.