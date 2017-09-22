Опрос: у большинства россиян нет денежных накоплений

Большинство россиян (60%) не имеют финансовых накоплений, 22% россиян из тех, кто все-таки отложил деньги, предпочитают не относить их в банк, а держать их «при себе». Об этом свидетельствуют результаты ВЦИОМа, поступившие в «Известия».

Среди опрошенных некоторую сумму сумели отложить 36%, из них 74% держат накопления в банке и 22% держат деньги при себе. При этом за последние четыре года тенденция практически не изменилась: в 2013 году 63% россиян сообщили, что не имеют финансовых накоплений.

Сохранить накопленные сбережения в виде денег, открыв счет в банке, предпочитают 29% опрошенных. При этом 17% респондентов полагают, что деньги стоит хранить в рублях, 10% предпочли валюту. Лучшим способом вложения денег россияне считают покупку недвижимости — так ответили 46% россиян, еще 14% предпочитают вкладываться в золото и драгоценности, 7% — в акции предприятий, 5% — инвестировать в пенсионные фонды.

Сбережениями россияне сочли сумму от 398 тыс. руб. Это на 64% больше, чем в 2013 году: тогда россияне ответили, что накоплениями можно считать сумму от 243 тыс. руб.​