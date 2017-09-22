СМИ: под Краснодаром раскрыли семью каннибалов, которая из жертв делала заготовки

На территории Краснодарского края действовала семья преступников, которая с 1999 года похищала, убивала и по частям съедала своих жертв. Правоохранители уже смогли доказать причастность каннибалов к гибели семи человек, сообщает Life.ru.

Известно, что тела убитых уже найдены, при этом супруги могут быть причастны к гибели 30 человек. По данным СМИ, из убитых подозреваемые делали заготовки.

Сейчас расследованием занимается Следственный комитет.

Ранее в Краснодаре рабочие нашли мобильный телефон, на котором были селфи 35-летнего местного жителя с отрубленной рукой и скальпом женщины. Владельца телефона установили и задержали. Позже на территории военного авиационного училища нашли останки женщины — пакет и ведро с частями тела погибшей, а также сумку с вещами. Возбудили уголовное дело по факту убийства, вероятно, все эти убийства связаны.

Напомним, что под Казанью свыше 30 лет назад жил людоед, который 1981 по 1985 год он успел растерзать и съесть семь женщин. Самой младшей жертве людоеда было всего 11 лет.