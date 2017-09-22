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СМИ: под Краснодаром раскрыли семью каннибалов, которая из жертв делала заготовки

СМИ: под Краснодаром раскрыли семью каннибалов, которая из жертв делала заготовки
16+
Фото: архив ProKazan

На территории Краснодарского края действовала семья преступников, которая с 1999 года похищала, убивала и по частям съедала своих жертв. Правоохранители уже смогли доказать причастность каннибалов к гибели семи человек, сообщает Life.ru.

Известно, что тела убитых уже найдены, при этом супруги могут быть причастны к гибели 30 человек. По данным СМИ, из убитых подозреваемые делали заготовки.

Сейчас расследованием занимается Следственный комитет.

Ранее в Краснодаре рабочие нашли мобильный телефон, на котором были селфи 35-летнего местного жителя с отрубленной рукой и скальпом женщины. Владельца телефона установили и задержали. Позже на территории военного авиационного училища нашли останки женщины — пакет и ведро с частями тела погибшей, а также сумку с вещами. Возбудили уголовное дело по факту убийства, вероятно, все эти убийства связаны.

Напомним, что под Казанью свыше 30 лет назад жил людоед, который 1981 по 1985 год он успел растерзать и съесть семь женщин. Самой младшей жертве людоеда было всего 11 лет. 

Денис Зарипов, 25.09.2017, 11:37
Тэги: Происшествия
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Комментарии

Горожанин25 сентября 2017, 11:48
Как тела найдены? Их же сожрали? ;-|
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Горожанин25 сентября 2017, 11:50
Каннибалы были всегда, а у хомячков разрыв шаблонов B-|
Человек человеку волк....
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1
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Горожанин25 сентября 2017, 11:53
Смертная казнь, без суда!!!
0
7
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Горожанин25 сентября 2017, 12:22
Жареные ляжки лыжников с картошечкой и лучком
Дают любому фаст фуду сто очков вперёд на вкус
3
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Горожанин25 сентября 2017, 12:25
В ответ на комментарий пользователя
Жареные ляжки лыжников с картошечкой и лучком
Дают любому фаст фуду сто очков вперёд на вкус
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Может тебе с ними в одну камеру сесть?)))
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Горожанин25 сентября 2017, 12:45
Меня сейчас блеванет.Конечно расстрел .Нелюди.:-(
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Чюкча25 сентября 2017, 12:45
А я думаю,че с Краснодара тушенка не вкусная стала.
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Горожанин25 сентября 2017, 12:52
Вот жеж долбойобы
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