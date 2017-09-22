В Казани тепло подали в 225 многоквартирных домов, но массово отопление еще не включили

В Казани по заявкам УК отопление уже подали в 225 многоквартирных дома, а также в 518 детсадов, школ и больниц, что составляет 72% от общего числе социальных учреждений. Об этом сегодня сообщил глава комитета ЖКХ Искандер Гиниятуллин.

- Тепло в централизованной системе отопления должно подаваться потребителю при достижении температуры воздуха плюс 8 градусов в течение пяти дней. На сегодняшний день этот показатель еще не достигнут, поэтому подача тепла в массовом порядке еще не осуществлена, - рассказал Искандер Гиниятуллин.

С сегодняшнего дня в Казани начнут работать горячие линии по приему жалоб населении об отсутствии отопления.

Напомним, ранее первый заместитель министра строительства архитектуры и ЖКХ РТ Алексей Фролов заявил, что вся система отопления в республике в целом готова к пуску тепла и рекомендовал руководству на местах держать ситуацию со стартом отопительного сезона на особом контроле.