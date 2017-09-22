Казанца с феноменальной памятью показали в шоу «Удивительные люди»

33-летний Василий Захаров из Казани в эфире шоу "Удивительные люди" продемонстрировал феноменальную память, выполнив задание и поразив жюри, выпуск шоу показали на телеканале "Россия 1".

Казанец работает тренером по технике скорочтения и развития памяти, на шоу ему нужно было запомнить недельное расписание, где указаны предметы, которые необходимо взять, для троих детей за три минуты. После этого казанцу надо было собрать портфели для каждого из них на любой выбранный гостями в студии день. Участник справился с заданием без ошибок.

- Я запоминаю большие объемы информации. Делаю это быстро, с первого раза, качественно и навсегда. Метод, который я использую, ему уже более 2,5 тысяч лет, - это метод локации. Создается несколько виртуальных полочек и на них расставляются образы этих предметов. Я могу этому научить любого, - рассказал казанец.

Справка



"Удивительные люди" - проект на канале "Россия 1" о людях, которые обладают высоким уровнем интеллекта и неординарными ментальными способностями. Ведущим шоу стал Александр Гуревич, известный телезрителям по проектам "Сто к одному" и "Устами младенца".



Проект "Удивительные люди" даст возможность показать участникам свои уникальные способности, в которые обычному человеку сложно поверить. "Удивительные люди" — российская адаптация всемирно известного шоу The Brain, которое с успехом стартовало в Германии в 2011 году и было адаптировано в разных странах, включая Китай, США, Францию, Италию, Испанию.