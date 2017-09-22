В Казани насчитали 67 людей возрастом свыше 100 лет

Самому пожилому жителю города, Марьям Закировой, исполнилось 107 лет

В Казани насчитали 67 жителей города возрастом 100 лет и более, об этом сегодня на совещании в мэрии рассказал замглавы исполкома Дамир Фаттахов.

— По данным пенсионного фонда на 1 сентября, в столице Татарстана проживают более 300 000 граждан, получающих пенсию по старости, что составляет 24% населения города. 37 101 житель перешагнул 80-летний рубеж, — сообщил чиновник.

Самому пожилому жителю города, Марьям Закировой, исполнилось 107 лет.

Напомним, население Казани, по данным за прошлый год, за последние 5 лет увеличилось на 70,3 тысячи человек и достигло 1 млн 211,3 тысяч человек.