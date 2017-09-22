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В Казани насчитали 67 людей возрастом свыше 100 лет

В Казани насчитали 67 людей возрастом свыше 100 лет
16+
Фото: pxhere.com
Самому пожилому жителю города, Марьям Закировой, исполнилось 107 лет

В Казани насчитали 67 жителей города возрастом 100 лет и более, об этом сегодня на совещании в мэрии рассказал замглавы исполкома Дамир Фаттахов.

— По данным пенсионного фонда на 1 сентября, в столице Татарстана проживают более 300 000 граждан, получающих пенсию по старости, что составляет 24% населения города. 37 101 житель перешагнул 80-летний рубеж, — сообщил чиновник.

Самому пожилому жителю города, Марьям Закировой, исполнилось 107 лет.

Напомним, население Казани, по данным за прошлый год, за последние 5 лет увеличилось на 70,3 тысячи человек и достигло 1 млн 211,3 тысяч человек. 

Н. Вильданов, 25.09.2017, 10:05
Тэги: Казанцы
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Комментарии

герцог25 сентября 2017, 10:20
Проверьте всех -возможно и подделка
Сын за отца-похожая тарелка
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прокурор от народа25 сентября 2017, 10:37
Мы народ простой вспоминаем как чиновники в 90-е когда всё было дефицит и по талонам в Татарстане а точнее из Арского района выдавали по спискам участникам ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ тюбики ЗУБНОЙ ПАСТЫ для чистки зубов.А в наше время к дню пенсионера наверное чиновники опять какой нибудь СЮРПРИЗ готовят -к примеру наверное подарят старичкам СВЕТЯЩИЕСЯ ПРЕЗЕРВАТИВЫ или с крылашками прокладки но зато БЕСПЛАТНО:-D
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Горожанин25 сентября 2017, 10:54
А сколько из них реально живы, а не просто "пенсию получают"?B-|
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Горожанин25 сентября 2017, 11:09
Ужос! Зачем столько жить? Зря коптить небо! Наверное Пенсионный фонд волосы на себе рвет!:-D
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Горожанин25 сентября 2017, 11:19
вот к чему надо стремиться:

Число японцев, перешагнувших 90-летний рубеж, впервые превысило 2 миллиона человек, составив 2,06 миллиона, согласно результатам исследования, проведенного МВД Японии.

Всего же в Японии насчитывается, согласно данным МВД, 35,14 миллиона человек старше 65 лет, это 27,7 процента населения. Таким образом, Япония заняла первое место из стран G7 по количеству пенсионеров. Следом идут Италия (23 процента), Германия (21,5 процента) и Франция (19,7 процента).
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