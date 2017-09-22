СМИ: в Татарстане в больнице пенсионер надругался над девочкой

В Татарстане в поселке Богатые Сабы 54-летний пенсионер надругался над 11-летней девочкой в Центральной районной больнице, об этом сообщает KZNlive.ru.

Предварительно, инцидент случился 22 сентября в 8:30. На данный момент подробности преступления уточняются, мужчина был задержан, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Насильственные действия сексуального характера".

Продолжается проверка.