Хищение 2,6 млн рублей. Главу департамента ЖКХ Зеленодольска подозревают в мошенничестве

Олег Анисимов был задержан сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ

Руководителя департамента ЖКХ Зеленодольска, депутата Совета Раифского сельского поселения Зеленодольского муниципального района 42-летнего Олега Анисимова подозревают в мошенничестве. Как сообщили в СУ СКР по РТ, он вместе с группой лиц незаконно завладел более 2,6 млн рублей.

По предварительной версии, 2010 году Анисимов необоснованно заключил договоры аренды земельных участков и зданий с подконтрольным ему и неустановленным лицам ООО «Торговый Двор». Исполком Зеленодольска по инициативе подозреваемого изымал здания и земельные участки из оперативного управления Департамента ЖКХ, хотя фактически ими продолжали использоваться.

- Впоследствии Департамент перечислил деньги на расчетный счет ООО «Торговый Двор», для распоряжения по собственному усмотрению <...> В 2010 году на расчетный счет ООО «Торговый Двор» Департаментом перечислено более 2,6 млн. рублей, которыми злоумышленники также распорядились по собственному усмотрению, - говорится в пресс-релизе СК.

Накануне Олег Анисимов был задержан сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ. Как сообщает "Бизнес Онлайн", сегодня суд продлил срок задержания Анисимова на 72 часа.