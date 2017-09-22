В Казани закрылся клуб «Маяковский. Желтая кофта»

Владелец из-за нерентабельности отдал площадку в аренду московской компании

В центре Казани закрылся клуб «Маяковский. Желтая кофта», на его месте открывается лофт «Маяковский» — «творческое пространство для молодежи». Как сообщает Бизнес Онлайн, владелец «Кофты» Андрей Покровский из-за нерентабельности отдал площадку в аренду московской компании.

- Клуб практически все время жил на дотации стороннего бизнеса. Ближайшие концерты отменены. Мы со всеми созвонились, извинились, с теми, с кем были какие-то денежные моменты, все урегулировали, - рассказал он.

Отметим, что 6 октября в клубе должен был пройти BadComedian StandUp, билеты на который уже раскуплены, 4 ноября был запланирован концерт Нейромонаха Феофана, 19 ноября в клубе должен был выступить Адам Гонтье, голос и автор хитов Three Days Grace и Saint Asonia, который впервые со своим новым сольным проектом посетит Россию. Где пройдут концерты - пока неизвестно.

Кстати, в апреле клуб отпраздновал свой юбилей - 10 лет. Судя по фотографиям в соцсетях, аншлага на празднике не было.