В Татарстане 19-летнюю девушку похитили и избили на берегу Камы

В Рыбнослободском районе Татарстана 29-летний водитель «ВАЗ-2114» похитил и избил 19-летнюю девушку. Как сообщает сайт "Казань.Прямой эфир", пострадавшая была знакома с похитителем.

- Освободившись из плена, девушка обратилась с заявлением в полицию. Подозреваемый был задержан спустя несколько часов сотрудниками ГИБДД, - пишет издание.

Сообщается, что возбуждено уголовное дело - мужчина подозревается в похищении человека с применением насилия, опасного для жизни или здоровья человека.

Напомним, сегодня портал ProKazan.ru сообщал о том, что водитель BlaBlaCar отравил и ограбил девушку, которая ехала из Казани в Ульяновск.