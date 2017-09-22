Дольщики долгостроя «Миллениум Сити» вышли на одиночные пикеты на площади Свободы

Сегодня утром дольщики «Миллениум Сити» вышли на одиночные пикеты в центре Казани. Как сообщает «Бизнес Онлайн», в руках они держали плакаты с требованием принять меры для достройки жилого комплекса.

Напомним, ЖК «Миллениум сити» в 2004 году к тысячелетию Казани начала строить компания «Свей». Когда в 2011 году у фирмы начались проблемы и денег оказалось недостаточно (о проблемах компании говорил весь город), глава компании перевел дом на баланс «Маг-Строя». Тем временем дольщики не могут въехать в свои квартиры уже несколько лет. Когда же наконец дом будет сдан - пока неизвестно.

В начале сентября представитель конкурсного управляющего компании «Маг-строй» выступала на публичных слушаниях, которые прошли в управлении архитектуры и градостроительства исполкома Казани. Компания попросила дать разрешение на уменьшение количества парковочных мест (было сказано, что вместо заявленных 485 их будет на 12 меньше — 473).

Однако осталось загадкой - где располагаются те самые 473 парковочных места, так как рядом с домом просто нет необходимого количества площади. На этот вопрос представитель конкурсного управляющего ответить не смогла.