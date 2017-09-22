«Это было искренне». Уроженка Татарстана прошла слепые прослушивания в шоу «Голос»

Дима Билан повернулся к Альбине Юсуповой на последних секундах ее выступления

25-летняя уроженка Елабуги Альбина Юсупова прошла слепые прослушивания в шестом сезоне шоу "Голос". На последних секундах к ней повернулся Дима Билан.

Альбина исполнила песню Ne me quitte pas Жака Бреля. Кавер-версии композиции в свое время исполняли Эдит Пиаф, Нина Симон, Фрэнк Синатра, Том Джонс и Мадонна. Кстати, она впервые прозвучаала в шоу.

- Это было искренне, было естесственно, честно, понятно, даже не наигранно. Проскочила мысль, что все-таки делаете акцент осознанно на игре какой-то, но повернувшись сюда, понял, что показалось. Прожито. Правда, - сказал Билан.