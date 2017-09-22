«Это было искренне». Уроженка Татарстана прошла слепые прослушивания в шоу «Голос»

25-летняя уроженка Елабуги Альбина Юсупова прошла слепые прослушивания в шестом сезоне шоу "Голос". На последних секундах к ней повернулся Дима Билан.
Альбина исполнила песню Ne me quitte pas Жака Бреля. Кавер-версии композиции в свое время исполняли Эдит Пиаф, Нина Симон, Фрэнк Синатра, Том Джонс и Мадонна. Кстати, она впервые прозвучаала в шоу.
- Это было искренне, было естесственно, честно, понятно, даже не наигранно. Проскочила мысль, что все-таки делаете акцент осознанно на игре какой-то, но повернувшись сюда, понял, что показалось. Прожито. Правда, - сказал Билан.
Кстати, сейчас Альбина живет в Москве и уже несколько лет играет в театре "Сатирикон". Как сообщает информационное агентство "Татар-информ", в детстве она успела пожить в Челнах, куда ее семья переехала из Елабуги. Затем, в 2006 году, она поступила в Казанское театральное училище на эстрадный факультет. В 2009 поступила в Школу-студию МХАТ, курс Константина Райкина, который окончила в 2013.
Напомним, ранее портал ProKazan.ru сообщал о том, что житель Зеленодольска Данил Бурганов с третьего раза стал участником шоу "Голос". Его наставником тоже стал Дима Билан.