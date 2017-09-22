Сегодня в Казани ожидается 14 градусов тепла

Сегодня в Казани ожидается переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный слабый. Как сообщает Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ, максимальная температура воздуха составит +12..+14 градусов.

Отметим, что ночью минимальная температура воздуха в Татарстане составит +1..+6 градуса, местами на почве заморозки до -2 градусов.