«Питаюсь тем, что люди выбрасывают». Истории бездомных Авиастроительного района

Корреспондент портала ProKazan.ru поговорил с казанцами, которые оказались на улице, и узнал, почему именно так сложилась их судьба

Женщина, которую вы видите на фото выше — Ангелина Игоревна, ей 49 лет. По понятным причинам она не хочет показывать своего лица. Но она согласилась рассказать, как стала бездомной и оказалась на улице. По ее словам, это произошло после того, как муж (уже покойный) просто взял и выписал ее из квартиры.

- Я родилась в Казани, сейчас обеспечиваю себя сама — подрабатываю продавцом в магазине за 125 рублей в час (хватает на мелкие расходы). Почему я сейчас нахожусь возле мусорных контейнеров? Питаюсь тем, что люди выбрасывают. Иногда приходит «партия» просрочки из магазинов, - рассказывает она.

Никаких документов на руках у женщины нет, а восстановить их просто нет возможности.

- У меня образование медсестры социальной помощи, есть четвертая степень повара. Сейчас смысла от этого нет, ведь у меня нет документов. Материальной помощи тоже нет, на восстановление всех документов требуют аж 5 тысяч рублей, - добавляет женщина.

Местные жители рассказали нам, что бездомные не проявляют никакой агрессии. Среди жильцов близлежащих домов есть те, кто не остается равнодушным, но есть и те, кто издевается.

- Добрые люди помогают нам едой, одеждой и бельем. Полиция обходит стороной или тоже берет пример с обычных людей и помогает нам. Есть и плохие люди - дети или озлобленные подростки, которые обзывают нас или раскидывают мусор, а потом скидывают вину на нас, - говорит Ангелина.

Сейчас вся ее жизнь связана с ее друзьями - бездомными, которые также разделили ее участь.

Один из них - Олег Генадьевич Шибалов, которого обманула и выгнала из дома жена. Мужчина получил сильную травму головы и потерял память, сейчас он с трудом разговаривает, а поддерживает его только Ангелина.

Из разговора с ним выяснилось, что он ищет двоих потерянных братьев. Возможно, среди тех, кто читает материал, найдутся те, кто узнал его.

Рядом с Ангелиной и Олегом грееется молодая девушка. Ее зовут Катя.

- Мне 32 года, у меня швейная образование, диплом имеется. Эх, были бы деньги на восстановление документов. У меня дома ни света, ни газа. Трущобы, что сказать. Приходится обитать тут, тут теплее. Иногда можем заплатить кому-нибудь, чтобы переночевать, - рассказывает она.

Интересно, что бездомные не всегда живут на мусорках, теплотрассах или в похожих местах. В одном из дворов Авиастроительного района бездомный человек живет в собственных «хоромах», где нет ни света, ни газа, ни воды.

Хоромы представляют из себя сарай, вокруг которого все обустроено, как в обыкновенном частном доме.

Хозяин сарая так и не вышел на контакт, но некоторые вещи рассказала о нем жительница соседнего дома - Расиля Яковлевна Гафарова.

- Наши соседи — бездомные, живут уже здесь шестой год, они нам не мешают. Мы помогаем им продуктами, а они взамен убираются и подметают во дворе, - рассказывает она.

Точно количество бездомных в Татарстане и Казани — неизвестно. На данный момент в столице республики задействовано 3 учреждения, направленных на социальную адаптацию бездомных людей.

Как рассказала нам директор «Дома Милосердия», расположенного на улице Муромская в поселке Новое Караваево, в их учреждении находятся 80 бездомных. По словам Ольги Владимировны, они содержатся там до полугода. Бездомным положено постельное место, трехразовое питание и медицинские услуги. Оказалось, что здесь же им восстанавливают документы.

С 1991 года бездомность не является в России преступлением, как это было в Советском Союзе - статьи УК РCФСР 209 (систематическое бродяжничество и попрошайничество) и 198 (нарушение правил прописки) были отменены. В современной России различные эксперты неоднократно предлагали принять для бездомных специальный закон, где были бы подробно прописаны все аспекты возвращения людей в социум, однако все это продлжает оставаться на уровне идеи уже более 10 лет.