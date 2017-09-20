Никас Сафронов в Казани о портрете Ильсура Метшина и картинах в стиле «ню»

Корреспондент портала ProKazan.ru пообщался с известным художником

На этой неделе в Национальной художественной галерее «Хазинэ», расположенной на территории Казанского Кремля, открылась выставка популярного московского художника Никаса Сафронова. Художник пообщался с журналистами и рассказал, как возникла идея создания выставки.

В столице РТ вы редкий гость, чем будете удивлять казанцев?

- В последний раз я приезжал в Казань с выставкой 8 лет назад. И когда мы познакомились с Рустамом Миннихановым на моей выставке в Бахрейне, он предложил мне устроить вернисаж в Казани. За это время у меня появилось много новых работ. На выставке казанцы увидят более 100 работ, 10 из которых я написал специально для Казани по просьбе президента РТ. По его замыслу, они должны остаться здесь, их репродукции я предложил разместить на баннерах в городе в качестве социальной рекламы. В экспозиции пердставлены картины в разных жанрах — натюрморты, пейзажи, портреты, а также полотна в стиле DreamVision, — это моя собственная техника написания, которая попала в Книгу рекордов Гиннеса. Это многослойная живопись, она делается в шесть-семь слоев, этой техникой никто в мире больше не работает.

Казанцы часто обращаются к вам за работами?

- Несколько лет назад я написал портрет семьи мэра Казани Ильсура Метшина. Будем писать Президента Татарстана Рустама Минниханова. Мы с ним общались в Бахрейне, и он меня заинтересовал своей харизмой и своей личностью. Всегда есть художники предвзятые, которые заискивают и хотят угодить властям. Я писал и портрет Владимира Путина. Ему это нравится, это его любимый портрет. Сейчас Лавров просил сделать 200 копий для всех мировых посольств. Я пишу это из уважения, иногда как аванс, что они люди истории. И я даже с ними не дружу. Я от них ничего от них никогда не просил. Иногда пишут: «прокремлевский художник». Нет! Никто меня оттуда не кормит.

А какие картины чаще всего у вас заказывают?

- Женщины любят заказывать свои портреты, а потом очень удачно выходят замуж. Многие заказывают мне написать себя в обнаженном виде и просят чтобы я их приукрасил, убрал недостатки. Это, знаете, как короли в XV веке получали портреты красавиц, написанные Веласкесом, и сразу же на этих красавицах хотели жениться. Но на самом деле женщины эти не так красивы, как на полотнах. И когда это выяснялось, художника не казнили. Его прощали и даже говорили: «Молодец! Такую уродину взял и сделал красавицей!». Я пытаюсь к каждой своей модели подходить не шаблонно, пытаюсь находить для каждого свой стиль. Вот недавно по заказу императорского фарфорового завода в Санкт-Петербурге делал Путина на тарелке. И я сделал его портрет в стиле кубизма...

Кто-нибудь из художников писал портреты с вас?

- Писали разные художники раз 10 или 15. Но все эти портреты - неудачные. Недавно ко мне обратились власти Ульяновска, моего родного города, с предложением, чтобы кто-то из местных художников написал мой портрет для галереи знаковых для города людей. Я сказал, что свой портрет для этой галереи напишу сам. Мне не хочется «висеть» в этой галерее плохо написанным другим художником. Я очень усердно изучал портретную живопись в Голландии, Италии, Испании...

Выставка Никаса Сафронова в Казани продлится до 5 ноября в Национальной художественной галерее «Хазинэ», вход 500 рублей.