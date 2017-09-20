Полиция Казани задержала одного из подозреваемых в поджоге дома с убитым пенсионером

Полиция Казани задержала 36-летнего Максима Новикова, которого подозревают в убийстве и поджоге дома с 67-летним пенсионером, об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета. Другой подозреваемый - 31-летний Андрей Оладошкин - все еще находится в розыске.

По данным следствия, двое подозреваемых и пенсионер выпивали алкоголь в доме в садоводческом товариществе "Виктория-Заречье", в ходе ссоры более старшего мужчину убили, нанеся несколько ударов острым предметом в грудь. После этого дом был подожжен при помощи легковоспламеняющейся жидкости.

Пожарные потушили огонь, в СК возбудили дело по статье "Убийство".

- Причастность к совершению преступления Новиков не признал и отказался от дачи показаний, сославшись на ст. 51 Конституции РФ. Судом по ходатайству следователя в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время ему предъявлено обвинение в убийстве, - сообщили в СК.