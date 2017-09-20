На Тэцевской водитель «Лады Гранта» потерял память после ДТП с Opel на встречной полосе

В Казани на улице Тэцевская накануне вечером 32-летний водитель "Лады Гранта" потерял память, выехав на встречную полосу движения и столкнувшись с Opel, об этом ДТП сообщили в ГИБДД, подробности передает "Татарстан 24".

По данным ГИБДД, водитель "Лады" на большой скорости не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Opel под управлением 27-летнего водителя. По словам одних очевидцев, водитель "Лады" уснул за рулем. Другие предполагают, что причиной аварии могла стать большая скорость отечественного автомобиля.

В результате ДТП пострадали три человека - водитель Opel получил ушиб правого коленного сустава и левой кисти, 20-летний пассажир отечественного авто - ушиб грудной клетки, водитель "Лады" - ушиб головного мозга, при этом после столкновения он частично потерял память: не смог вспомнить свое имя и не понимал, где находится.

Всех пострадавших госпитализировали.