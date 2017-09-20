Синоптики объявили штормовое предупреждение: в РТ ожидается похолодание до -3 градусов

Такая погода продержится в республике, как минимум, 2 дня

В Гидрометцентр Татарстана сообщили о заморозках в республике, температура на почве может опуститься до -3 градусов. Об этом говорится в сообщении ведомства.

- В ночные и утренние часы 23-25 сентября на территории Татарстана местами на почве ожидаются заморозки 0..-3 градусов, - отметили синоптики.

В Казани сегодня ночью ожидается от +2 до +4 градусов, завтра днем +12... +14 градусов. Переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный слабый до умеренного.