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Минниханову показали план Казанского финансового района с 43 тысячами жителей

Минниханову показали план Казанского финансового района с 43 тысячами жителей
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Фото: prav.tatar.ru
В новом районе будут размещены головные офисы и филиалы татарстанских и российских банков, а также офисы крупных компаний

Президенту Татарстана Рустаму Минниханову сегодня презентовали план создания Казанского финансового района, одной из целей создания которого является реабилитация промышленной территории Ново-Татарской слободы и развитие инфраструктуры набережной Волги. Об этом сообщает пресс-служба правительства РТ.

Концепцию представила управляющий директор и архитектор APUDG Норлиза Хашим, именно эта компания в 2012 году участвовала в разработке мастер-плана "СМАРТ Сити Казань".

По прогнозу разработчиков концепции, через 30 лет в финансовом районе будут проживать порядка 43 тыс. человек, будет создано 18,7 тыс. новых рабочих мест. Предполагается строительство 5,6 км новых дорог и модернизация 20,5 км существующего дорожного полотна.

Значительная часть района будет выделена под общественные пространства, в планах – масштабная модернизация канализационных узлов и объектов системы водоотведения и очистки сточных вод.

- В новом районе будут размещены головные офисы и филиалы татарстанских и российских банков, а также офисы крупных компаний, - говорится в сообщении.

Минниханов в ходе презентации поручил доработать модель транспортной сети будущего района.

Н. Вильданов, 22.09.2017, 13:58
Тэги: Рустам Минниханов, Экономика
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Комментарии

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