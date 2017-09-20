«Парковка на тротуаре, вандализм в парке и разрушенный переход»: на что жалуются казанцы

ProKazan.ru публикует обращения горожан в редакцию

Каждый день в нашу редакцию поступают десятки звонков, писем и смс-сообщений. Казанцы жалуются на разбитые дороги, отсутствие детских площадок, поборы, ЖКХ и надоедливые незаконные парковки. Для скорейшего решения проблем, мы отправляем все обращения в ответственные органы, как только мы получим ответы, опубликуем их на нашем сайте.

СОСТОЯНИЕ ДВОРОВ И БЛАГОУСТРОЙСТВО

- Требуется замена плит в подземном пешеходном переходе на улице Батурина, на входной лестнице со стороны Кремлевской стены.

- На пешеходной дорожке у дома N15 по улице академика Завойского лежит поваленное после грозы дерево.

- Вандалы раскидали красиво уложенные камни искусственного родника в сквере на Чишмяле. А также вскрыты габионы подпорной стенки в нескольких местах и из него стащили камни. Может камеры наблюдения помогут поймать вандалов?

ДОРОГИ

- Между домами No20,22 и 24 по улице Четаева дорога уже много лет не ремонтировалась.

- У дома No47 по проспекту Ибрагимова автовладельцы паркуются на тротуаре.

- Ужасная дорога у дома No5 по улице Адмиралтейская.

- На перекрестке Челюскина-Побежимова не работают новые светофоры.