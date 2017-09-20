В России судьям могут предоставить право не объяснять свои решения

Верховный суд РФ подготовил законопроект, который позволит снизить и перераспределить нагрузку на судей. Соответствующие поправки в Гражданский и Арбитражный процессуальные кодексы, а также в Кодекс административного судопроизводства (КАС) разработал Верховный суд РФ.

Судьям могут дать право не объяснять свои решения, а сторонам могут запретить самостоятельно выбирать суд для разрешения конфликта.

Также новый законопроект предполагает упрощенное рассмотрение дел по взысканию алиментов. При этом максимальные лимиты по искам, которые рассматриваются по упрощенной процедуре, увеличатся в судах общей юрисдикции со 100 тыс. до 500 тыс. рублей, в арбитражных — с 500 тыс. до 1 млн рублей, передают «Известия».

Новый законопроект рассмотрят на заседании пленума Верховного суда России, который намечен на начало октября.