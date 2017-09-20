Наверх
В Татарстане на трассе сгорел автобус, перевозивший рабочих
12:24, сегодня3
«Парковка на тротуаре, вандализм в парке и разрушенный переход»: на что жалуются казанцы
13:28, сегодня
В России судьям могут предоставить право не объяснять свои решения
12:59, сегодня3
В Казани временно закрыли движение по улице Г. Камала‍
11:59, сегодня
"Попади на ТНТ" в Казани
СМИ: в Казани избили парня в костюме голубого единорога
11:37, сегодня15
Реклама
В Казани водитель "Камаза" насмерть сбил 81-летнего пешехода
11:04, сегодня5
Где лучше чинить автомобиль казанцам
10:42, сегодня
Презентация книги Исмагила Шангареева и Нурали Латыпова «Ислам: история сквозь века»
В Казани эвакуировали ТЦ "Мега"
10:40, сегодня9
«Ростелеком» подписал соглашение с крупнейшим производственным кластером Татарстана
10:38, сегодня
В конце сентября начнутся выплаты кредиторам Татфондбанка
10:32, сегодня5
Реставрация посуды в Казани: почему не стоит выбрасывать любимые сковородки
В Казани установят 50 табло вызова пешехода‍
10:09, сегодня24
СМИ: региональных чиновников обяжут сдавать экзамены
09:59, сегодня5
Казань попала на ТНТ
09:54, сегодня
Как за 1 день можно сформировать сильную команду для достижения успеха компании
Мэрия Казани отказалась согласовать новый митинг с участием Алексея Навального
09:38, сегодня24
Рустам Минниханов пришел на работу пешком
09:13, сегодня61
Эксперт о том, почему так сильно выросли цены на бензин в Татарстане и новом росте в 2018
19:10, 21.09.201743
Обзор ProKazan.ru: смартфон Samsung для селфи за 6 190 рублей
В Татарстане похолодает до +3 градусов
17:42, 21.09.201715
Госсовет РТ принял закон, приравнивающий встречи депутатов с избирателями к митингам
17:21, 21.09.201736
Экс-мэр Архангельска в Казани пообещал скандальным близняшкам найти мужа — одного на двоих
16:42, 21.09.201732
3 необычных идеи для завтрака из яиц от казанского шеф-повара
Казанец пожаловался, что от детей в школах требуют фотоотчеты о сделанных добрых делах
16:00, 21.09.201722
Под Казанью водитель "Камаза" снес надземный переход
15:35, 21.09.201722
СК: найденные в Нижнекамске череп и кости принадлежали убитой молодой девушке
15:22, 21.09.201724
Названы самые криминальные районы Казани
В Казани назначили нового директора Порохового завода
14:59, 21.09.201713
Большая Ночь Распродаж пройдёт завтра в меховом магазине «Белка»
14:52, 21.09.20172
Полиция Казани задержала лжеторговца биткоинами
14:11, 21.09.20177
«За такие деньги садик должен быть из золота». Родители выступили против абонентской платы
13:59, 21.09.201777
В Татарстане появится Госкомитет по биологическим ресурсам
13:39, 21.09.20178
Штрафы ГИБДД разрешили оплачивать через соцсеть «Одноклассники»
13:20, 21.09.20178
В Татарстане женщина без прав села в машину мужа и насмерть сбила пенсионерку
12:30, 21.09.201712
В Госдуму внесли законопроект о раздаче нефтяных денег россиянам
11:47, 21.09.201742
Минниханов о продлении договора с Москвой: важно содержание, а не форма
11:16, 21.09.201770
В Челнах загорелся элитный жилой комплекс «Санрайз Сити»
10:59, 21.09.20178
Минниханов: татарский язык останется обязательным в школах
10:34, 21.09.201785
Минприроды назвало самые грязные российские города: Казань в этот рейтинг не попала
10:28, 21.09.20177
В Набережных Челнах женщина за рулем иномарки насмерть сбила мотоциклиста
09:59, 21.09.201722
В Татарстане установили памятник герою России, который погиб в Сирии
09:39, 21.09.201779
Под Казанью досрочно завершили ремонт моста через Волгу‍
09:19, 21.09.201716
«Ак Барс» после победы над «Слованом» вышел на первое место на Востоке
09:07, 21.09.20173
В Казани завтра похолодает до +14 градусов
17:59, 20.09.20175
Роспотребнадзор Татарстана предупредил о второй волне активности клещей‍
17:36, 20.09.201712
"Рубин" обыграл "Оренбург" и вышел в 1/8 финала Кубка России
17:13, 20.09.20173
В Казани в Адмиралтейском пруду установят очистную установку за 102 млн рублей
17:10, 20.09.201720
В Казани МЧС нашло свыше 1000 нарушений на объектах ЧМ-2018
16:47, 20.09.20177
"Не получали": Кремль не получал просьбы о помощи в сохранении изучения татарского языка
16:15, 20.09.2017157
Жители Татарстана увидят 30 граней себя на фестивале уличного искусства
16:12, 20.09.2017
В Казани парень убил мужчину, пристававшего к его тете, и скинул труп в озеро
15:59, 20.09.201723
Известный художник Никас Сафронов напишет портрет Минниханова
15:25, 20.09.201732
Станция метро "Дубравная": Метшин спустился под землю и посмотрел, как ее строят
14:44, 20.09.201724
В Татарстане погиб рабочий, на которого во время разбора дома упала плита: возбуждено дело
14:13, 20.09.20179
Появилось видео ограбления банка в Казани, на который напал мужчина с ножом
13:56, 20.09.201714
«Ростелеком» реализует в Татарстане проект устранения цифрового неравенства
13:52, 20.09.20179
В 2018 году на капремонт детсадов и школ Татарстана выделят 2,5 млрд рублей
13:16, 20.09.201713
Стало известно, какая погода ждет казанцев в конце осени и зимой‍
12:36, 20.09.201712
В Казани за взятки конфетами и коньяком осудили экс-начальника колонии №19‍
11:47, 20.09.201719
Дмитрий Медведев одобрил программу переселения соотечественников из-за рубежа в Татарстан
11:25, 20.09.201743
Казанцы спасли от смерти мужчину, который лег на трамвайные пути на Декабристов
11:05, 20.09.201731
Владелец одного из крупнейших банков России - Бинбанка - попросил Центробанк о санации
11:04, 20.09.201717
В Нижнекамске у спорткомплекса прохожие нашли человеческий череп‍ и остатки пальцев
10:45, 20.09.20177
«Нефтехимик» предложил контракт 45-летнему Яромиру Ягру‍
10:32, 20.09.20178
Тот случай, когда жизнь кошки интересней, чем твоя
12:16, 12.09.2017
Люди, которые случайно нашли своих двойников в музее
11:29, 12.09.2017
Фотограф заглянул в заброшенный дом
11:52, 24.07.2017
Какие неожиданности подстерегают путешественников в отелях
11:17, 07.07.2017
Животные, которым абсолютно наплевать
16:52, 07.04.2017
50 причин, почему мужчины живут меньше женщин
17:07, 23.03.2017
Родители делятся самыми жуткими высказываниями своих детей
13:43, 17.03.2017
Люди, пытаются прыгнуть с 10-метровой вышки
16:49, 02.02.2017
Путешествие по Европе глазами художника
10:36, 31.01.2017
Карта мира: в чём лидирует каждая страна
11:34, 14.12.2016

В России судьям могут предоставить право не объяснять свои решения

В России судьям могут предоставить право не объяснять свои решения
16+
Фото: архив wikimedia.org

Верховный суд РФ подготовил законопроект, который позволит снизить и перераспределить нагрузку на судей. Соответствующие поправки в Гражданский и Арбитражный процессуальные кодексы, а также в Кодекс административного судопроизводства (КАС) разработал Верховный суд РФ.

Судьям могут дать право не объяснять свои решения, а сторонам могут запретить самостоятельно выбирать суд для разрешения конфликта.

Также новый законопроект предполагает упрощенное рассмотрение дел по взысканию алиментов. При этом максимальные лимиты по искам, которые рассматриваются по упрощенной процедуре, увеличатся в судах общей юрисдикции со 100 тыс. до 500 тыс. рублей, в арбитражных — с 500 тыс. до 1 млн рублей, передают «Известия».

Новый законопроект рассмотрят на заседании пленума Верховного суда России, который намечен на начало октября.

Н. Вильданов, 22.09.2017, 12:59
Тэги: Политика
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу нашего города:

Комментарии

Горожанин22 сентября 2017, 13:18
"мы посовещались и я решил"
2
2
Согласны с автором?
Горожанин22 сентября 2017, 13:20
Ага, приговор без объяснения: 15 лет и всё никаких объяснений
2
2
Согласны с автором?
Горожанин22 сентября 2017, 13:30
В ответ на комментарий пользователя
Ага, приговор без объяснения: 15 лет и всё никаких объяснений
Развернуть
А по три дня слушать оглашение приговора это нормально? Если судья вынес решение, будь-то с обоснованием, будь-то без основания, ничего изменить в тот-же день невозможно. Текст обоснования получат в письменном виде. Если с чем не согласны, есть различные пути кассации, апелляции и т.д. Никто этих прав лишать не собирается!
0
3
Согласны с автором?

Добавить комментарий

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»

Какой из районов Казани лучший?

До окончания голосования осталось:
Московский или КировскийНово-СавиновскийАвиастроительный
Голосов: 319
Голосовать
Голосов: 595
Голосовать
Голосов: 146
Голосовать
СоветскийВахитовскийПриволжский
Голосов: 248
Голосовать
Голосов: 135
Голосовать
Голосов: 527
Голосовать
Учредитель ООО «Проказан». Cвидетельство о регистрации www.ProKazan.ru ЭЛ № ФС77-44757 от 25.04.2011, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Директор: Кривокорытов Антон Викторович. Главный редактор: Потехина Евгения Александровна.
Редакция портала ProKazan.ru 519-45-09
420066, г. Казань, ул. Декабристов, 2
E-mail: news@prokazan.ru
Предложить свою новостьРедакция газеты "Город" +7(843) 519-45-00
Размещение рекламы в газете «Город»
+7(917)694-22-95, UMedia.pro
Отдел службы распространения:
+7 937 285 87 59, dostavka@prokazan.ruРазмещение рекламы на сайте ProKazan.ru
+7 917 879 62 89,
andrey@prokazan.ru
Расценки на размещение рекламы
Технические требования для баннеров Требования для рекламных статей
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.ProKazan.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте ProKazan.ru и его субдоменах.
Материалы, отмеченные знаком , размещены на коммерческой основе (реклама). Возрастная категория сайта 16+
Городской портал Казани — ProKazan.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2016
U-media Рейтинг@Mail.ru