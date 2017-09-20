СМИ: в Казани избили парня в костюме голубого единорога

В Авиастроительном районе Казани компаний парней избила молодого человека, который вышел на улицу в костюме голубого единорога, об этом происшествии сегодня сообщает "Реальное время". Само нападение произошло 3 августа.

По словам пострадавшего, он вышел из дома, примерно в 21:00, проходя мимо магазина на улице Айдарова, к нему стали приставть четверо парней. На помощь молодому человеку пришел прохожий, однако даже им вдвоем не удалось прекратить провокации.

- Они вместе бросились бежать, но агрессивная компания догнала ребят, - говорится в сообщении.

Парень был избит, также у него отобрали сотовый телефон.

Официально в МВД не подтвердили этот инцидент.