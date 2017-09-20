СМИ: региональных чиновников обяжут сдавать экзамены

Региональные чиновники, участвующие в реализации приоритетных проектов правительства, будут сдавать экзамены по проектному управлению. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на департамент проектной деятельности правительства РФ.

В программе обучения и переаттестации примут участие представители всех 85 субъектов, включая вице-губернаторов. Первыми в ней примут участие чиновники Белгородской области, им необходимо сдать экзамен до конца сентября. Тех, кто не сможет сделать это с первого раза, отправят на пересдачу. При этом может быть поставлен вопрос об их дальнейшем участии в приоритетных проектах.

- Экзамен будет представлять собой очное тестирование в письменной или электронной форме - чиновнику нужно будет в определенный день явиться в класс РАНХиГС и пройти тест, - рассказал изданию директор центра проектного менеджмента вуза Олег Билев.

По его словам, у каждого слушателя будет один час, чтобы выполнить задания.

- Успешным тест будет считаться, если экзаменуемый ответит на 65% вопросов, - уточнил Билев.

Он также сообщил, что в зависимости от проектной роли каждый участник должен подтвердить знания в объеме базовой или углубленной программ "Управления проектами в органах власти". Так, руководители проектов должны будут набрать не менее 13 баллов из 18, руководители рабочих органов - 11 баллов, а старшие должностные лица должны в базовой программе набрать не менее 14 баллов из 18.