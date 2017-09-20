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В Казани установят 50 табло вызова пешехода‍

В Казани установят 50 табло вызова пешехода‍
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Фото: архив ProKazan

В Казани будут установлены 50 табло вызова пешехода, на это выделено почти 1 млн рублей. Соответствующая информация опубликована на сайте госзакупок. Устройство позволит управлять светофором на пешеходном переходе вручную.

Победителем тендера оказалась компания "ГАСЗНАК", ей необходимо будет установить табло из ударопрочного коррозиестойкого материала без бьющихся частей.

Средний срок службы табло составляет 8 лет при непрерывном использовании.

Поставить табло должны в течение месяца, начиная с 20 сентября.

Н. Вильданов, 22.09.2017, 10:09
Тэги: Дороги
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Комментарии

Форвард22 сентября 2017, 10:24
Одна хорошая новость. Если еще раздобудете адреса, где и на каких улицах их установят, тогда вам и пешеходы, и автомобилисты спасибо скажут.
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Горожанин22 сентября 2017, 10:32
"табло вызова пешехода‍" - а куда пешеходы будут вызываться?
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Горожанин22 сентября 2017, 10:35
Але. Пешехода вызвать можно?
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