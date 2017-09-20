В Казани установят 50 табло вызова пешехода‍

В Казани будут установлены 50 табло вызова пешехода, на это выделено почти 1 млн рублей. Соответствующая информация опубликована на сайте госзакупок. Устройство позволит управлять светофором на пешеходном переходе вручную.

Победителем тендера оказалась компания "ГАСЗНАК", ей необходимо будет установить табло из ударопрочного коррозиестойкого материала без бьющихся частей.

Средний срок службы табло составляет 8 лет при непрерывном использовании.

Поставить табло должны в течение месяца, начиная с 20 сентября.